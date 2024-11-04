Задоров сделал пас на победный гол в матче с «Сиэтлом». У защитника 0+4 в 13 играх
Никита Задоров сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (2:0).
На 4-й минуте защитник «Бостона» ассистировал Джастину Брэзо, забросившему победную шайбу.
Всего в 13 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Задорова 4 (0+4) очка.
Сегодня за 17:31 (2:10 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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