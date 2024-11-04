Задоров сделал пас на победный гол в матче с «Сиэтлом». У защитника 0+4 в 13 играх

Никита Задоров сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (2:0).

На 4-й минуте защитник «Бостона » ассистировал Джастину Брэзо, забросившему победную шайбу.

Всего в 13 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Задорова 4 (0+4) очка.

Сегодня за 17:31 (2:10 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».