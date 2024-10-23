Задоров о 0:4 от «Нэшвилла»: «Бостону» предстоит над многим поработать. В НХЛ трудно побеждать. Они создавали моменты и реализовали их. А мы этого не делали»

Никита Задоров высказался после матча против «Нэшвилла» (0:4).

Для «Предаторс» эта победа стала первой в сезоне. «Бостон» проиграл 2 из 3 последних матчей.

«Очевидно, что нам предстоит над многим поработать, но я думаю, что у нас был хороший старт. Я считаю, что ребята сегодня упорно сражались.

В этой лиге трудно побеждать. Сегодня мы играли с действительно отчаянной командой.

Они играли жестко. Они создавали моменты. И они реализовали свои моменты. А мы этого не делали. В этом и разница», – сказал защитник «Бостона » Никита Задоров .