Овечкин-ниндзя, джедай Сергачев и Влад Наместников в «Скуби-Ду». Костюмы игроков НХЛ на Хэллоуин

Больше смешно, чем страшно.

Игрокам НХЛ нужно креативить не только на льду, но и раз в год – вне его. На Хэллоуин! Без долгих подводок смотрим, какие же костюмы выбрали хоккеисты в 2024-м.

Михаил Сергачев с семьей решили пойти по классике – и взяли тематику «Звездных войн». Причем охватили всю вселенную в разные ее времена: Елизавета – Падме Амидала, Федор Михайлович – Грогу, а сам хоккеист – джедай. Вероятно, Оби-Ван Кеноби.

В любом случае сражаться ему придется с Остоном Мэттьюсом – он в этом году стал Дартом Вейдером, пожертвовав усами.

Александр Овечкин с женой Анастасией подкинули загадку для всех: то, что они ниндзя – это понятно. Из какого они клана?!

Александр Алексеев заморочился к празднику и примерил костюм Шрэка. Но он кажется слишком добродушным для огра.

Его партнер по «Вашингтону» – белорус Алексей Протас – стал пиратом. Вот такие могли бы грабить корабли, да.

Халатный Бэтмен из Детройта и женщина-кошка – Владимир и Яна Тарасенко.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев в свободное от хоккея время подрабатывает моряком – выловил из моря русалку.

Алексей Торопченко примерил образ кролика из «Алисы в стране чудес». Хотя называть его зайцем соперникам на льду не рекомендуется.

Два веселых баварца – Анже Копитар и Владислав Гавриков – из «Лос-Анджелеса».

Егор Чинахов из «Коламбуса» поддержал тренд и тоже выбрал этот костюм. А его партнеры – Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко – в целом продолжили тематику. Если учесть, что Иван Проворов пришел на вечеринку в костюме заключенного , то можно поучительную театральную сценку поставить.

Коллективные костюмы иногда бывают просто роскошными. Алекс Иафалло, Владислав Наместников, Николай Элерс и Нино Нидеррайтер стали корпорацией «Тайна» из мультиков про Скуби-Ду:

Когда вообще все родные в теме и готовы подыграть – Семейка Задоровых Аддамс.

Очень харизматичный Франкенштейн от Ника Фолиньо из «Чикаго»:

Брэд Маршанд и Джереми Сваймен в образе итальянских бандосов. Наверняка менеджеры «Бостона» таковым и считают вратаря, выбившего себе зарплату 8,25 млн в год без видимых на то причин.

Мэтт Ремпе и Джонатан Куик из «Рейнджерс» воспроизвели сцену из фильма «Эльф» с Уильямом Фарреллом.

Кстати, главная милота года тоже связана с этими двумя: сын Джонатана Куика – Кэш – на Хэллоуин выбрал костюм Мэтта Ремпе:

Еще один образ Уилла Фарелла – Рики Бобби из фильма «Король дороги» – был безумно популярен у игроков. В «Миннесоте» его на себя примерил Яков Тренин.

Но кто сказал, что хэллоуинские вечеринки только для игроков? Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери с этим не согласен. Только не произносите его имя три раза подряд!

Дон Уодделл, член корпуса Зеленых фонарей и по совместительству генменеджер «Коламбуса», тоже против ограничений.

Фото: инстаграмы «Юты» , «Вашингтона» , «Виннипега» , «Сент-Луиса» , «Лос-Анджелеса» , Анастасии Овечкиной , Яны Тарасенко , Виктории Марченко , Павла Дорофеева , Александра Алексеева , Остона Мэттьюса , Никиты Задорова , ассоциации игроков НХЛ , B/R Open Ice , твиттер «Коламбуса»