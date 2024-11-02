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Овечкин-ниндзя, джедай Сергачев и Влад Наместников в «Скуби-Ду». Костюмы игроков НХЛ на Хэллоуин

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Больше смешно, чем страшно.

Игрокам НХЛ нужно креативить не только на льду, но и раз в год – вне его. На Хэллоуин! Без долгих подводок смотрим, какие же костюмы выбрали хоккеисты в 2024-м.

Михаил Сергачев с семьей решили пойти по классике – и взяли тематику «Звездных войн». Причем охватили всю вселенную в разные ее времена: Елизавета – Падме Амидала, Федор Михайлович – Грогу, а сам хоккеист – джедай. Вероятно, Оби-Ван Кеноби.

В любом случае сражаться ему придется с Остоном Мэттьюсом – он в этом году стал Дартом Вейдером, пожертвовав усами.

Александр Овечкин с женой Анастасией подкинули загадку для всех: то, что они ниндзя – это понятно. Из какого они клана?!

Александр Алексеев заморочился к празднику и примерил костюм Шрэка. Но он кажется слишком добродушным для огра.

Его партнер по «Вашингтону» – белорус Алексей Протас – стал пиратом. Вот такие могли бы грабить корабли, да.

Халатный Бэтмен из Детройта и женщина-кошка – Владимир и Яна Тарасенко.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев в свободное от хоккея время подрабатывает моряком – выловил из моря русалку. 

Алексей Торопченко примерил образ кролика из «Алисы в стране чудес». Хотя называть его зайцем соперникам на льду не рекомендуется.

Два веселых баварца – Анже Копитар и Владислав Гавриков – из «Лос-Анджелеса».

Егор Чинахов из «Коламбуса» поддержал тренд  и тоже выбрал этот костюм. А его партнеры – Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко – в целом продолжили тематику. Если учесть, что Иван Проворов пришел на вечеринку в костюме заключенного, то можно поучительную театральную сценку поставить.

Коллективные костюмы иногда бывают просто роскошными. Алекс Иафалло, Владислав Наместников, Николай Элерс и Нино Нидеррайтер стали корпорацией «Тайна» из мультиков про Скуби-Ду:

Когда вообще все родные в теме и готовы подыграть – Семейка Задоровых Аддамс.

Очень харизматичный Франкенштейн от Ника Фолиньо из «Чикаго»:

Брэд Маршанд и Джереми Сваймен в образе итальянских бандосов. Наверняка менеджеры «Бостона» таковым и считают вратаря, выбившего себе зарплату 8,25 млн в год без видимых на то причин.

Мэтт Ремпе и Джонатан Куик из «Рейнджерс» воспроизвели сцену из фильма «Эльф» с Уильямом Фарреллом.

Кстати, главная милота года тоже связана с этими двумя: сын Джонатана Куика – Кэш – на Хэллоуин выбрал костюм Мэтта Ремпе:

Еще один образ Уилла Фарелла – Рики Бобби из фильма «Король дороги» – был безумно популярен у игроков. В «Миннесоте» его на себя примерил Яков Тренин.

Но кто сказал, что хэллоуинские вечеринки только для игроков? Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери с этим не согласен. Только не произносите его имя три раза подряд!

Дон Уодделл, член корпуса Зеленых фонарей и по совместительству генменеджер «Коламбуса», тоже против ограничений.

Фото: инстаграмы «Юты», «Вашингтона», «Виннипега», «Сент-Луиса», «Лос-Анджелеса»Анастасии Овечкиной, Яны Тарасенко, Виктории МарченкоПавла Дорофеева, Александра Алексеева, Остона Мэттьюса, Никиты Задороваассоциации игроков НХЛ, B/R Open Iceтвиттер «Коламбуса»

logoРейнджерс
logoМэтт Ремпе
logoДжонатан Куик
фото
Анастасия Шубская
logoЮта
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoМихаил Сергачев
logoЛос-Анджелес
logoАнже Копитар
logoВладислав Гавриков
logoЯков Тренин
logoМиннесота
logoАлександр Алексеев
logoАлексей Протас
logoВегас
logoПавел Дорофеев
logoЕгор Чинахов
logoКирилл Марченко
logoДмитрий Воронков
logoБостон
logoНикита Задоров
logoНХЛ
logoДжереми Сваймен
logoЧикаго
logoНик Фолиньо
logoБрэд Маршанд
logoКоламбус
logoДон Уодделл
logoСпенсер Карбери
logoВладислав Наместников
logoНиколай Элерс
logoНино Нидеррайтер
logoВиннипег
logoАлекс Иафалло
logoТоронто
logoОстон Мэттьюс
logoСент-Луис
logoАлексей Торопченко