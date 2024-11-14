Ротенберг о том, что у Кузнецова не было штрафов в матче с «Сибирью»: «Командная дисциплина. Зато другой игрок удалился в концовке. Не расслабляемся»
Роман Ротенберг высказался о дисциплине в СКА.
13 ноября СКА обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее петербургский клуб потерпел 5 поражений подряд.
– Кузнецов впервые за четыре матча не удалился. Он вас все-таки услышал?
– Это командная дисциплина. Зато другой игрок удалился в концовке. То, что было у нас и в прошлой игре, – поэтому не расслабляемся.
Но мы видим, что команда идет в правильном направлении. Сделали шаг вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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