Ротенберг о том, что у Кузнецова не было штрафов в матче с «Сибирью»: «Командная дисциплина. Зато другой игрок удалился в концовке. Не расслабляемся»

Роман Ротенберг высказался о дисциплине в СКА.

13 ноября СКА обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее петербургский клуб потерпел 5 поражений подряд.

– Кузнецов впервые за четыре матча не удалился. Он вас все-таки услышал?

– Это командная дисциплина. Зато другой игрок удалился в концовке. То, что было у нас и в прошлой игре, – поэтому не расслабляемся.

Но мы видим, что команда идет в правильном направлении. Сделали шаг вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.