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Ротенберг о Галимове: «Играя в «СКА-Неве», Эмиль показывает отличный хоккей. Уверен, будут хорошие предложения» 

Роман Ротенберг высказался о ситуации с форвардом Эмилем Галимовым.

—  Беспокоит судьба Эмиля Галимова. Он уже полтора месяца в ВХЛ. Идет какая-то работа по его трудоустройству?

— Давайте объективно оценивать ситуацию — мы помогаем Эмилю. Дали ему возможность работать. Он сейчас не брошен, мы дали ему возможность работать без потерь, он сохранил зарплату. Это для него огромный плюс. 

А то, что касается рынка труда — пока нет предложений. Мы их ждем, но не можем его трудоустроить в другую команду. Не можем заставить кого-то взять Эмиля. Нужно желание другой команды — так формируются рыночные отношения. 

Я уверен в том, что скоро будет предложение по Эмилю и мы обязательно его отпустим. Уже были близки к этому, но по разным причинам не сложилось. Кто-то ждет еще игроков из НХЛ, кто-то делает другие обмены, у кого-то иные приоритеты. 

Сейчас Эмиль, играя в «СКА-Неве», показывает отличный хоккей. Я уверен, что будут хорошие предложения. Мы обязательно их рассмотрим. Всегда должны быть рыночные условия — мы не можем работать себе в ущерб. Каждый игрок — это наш актив. Мы развиваем свои активы, и если будут хорошие предложения, мы обязательно их рассмотрим. Рыночные условия — мы всегда готовы, мы всегда открыты, – сказал тренер СКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт СКА
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