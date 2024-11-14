Ротенберг про слухи о драке с Кузнецовым: «Не было, не знаю, кто это запустил. Мы злые по отношению к соперникам, а внутри СКА у нас хорошая боевая атмосфера»

Роман Ротенберг опроверг информацию о драке с Евгением Кузнецовым.

СКА обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее петербургский клуб потерпел 5 поражений подряд.

– Серия неудач давила на вашу команду?

– У меня в жизни были разные ситуации, тяжелые ситуации. Это закаляет с точки работы тренера и принятия решений. Нужно найти в этих ситуациях детали, которые улучшат нашу игру. Улучшат психологию команды, дух и характер.

Вот это задача главного тренера и всего всего тренерского штаба. И мы это нашли. Не буду называть когда, но после некоторых матчей у нас были серьезные разговоры по душам с командой. Драк, кстати, не было. Не знаю, кто это запустил.

Драк не было, но все может быть – главное, чтобы работало на победу. Все хорошо, что работает на победу. Но все-таки мы стремимся проявить спортивную злость по отношению к нашему сопернику. Мы злые по отношению к соперникам, но уважаем их.

А внутри команды у нас хорошая боевая атмосфера. Как и должно быть в команде. Нет, ничего не давило, честно. Конечно, мы понимаем, что мы обязаны побеждать в каждой игре. Мы это понимаем и наши игроки это понимают, – сказал главный тренер СКА.

«Говорят, Ротенберг подрался с Кузнецовым, но это чушь. Евгений вышел красным из раздевалки после «Куньлуня» – досталось морально». Шевченко о СКА