Ротенберг о Демидове: «Развивается, растет с каждым матчем. С «Монреалем» мы в постоянном контакте, они много проигрывают сейчас, им надо найти ключи к победе»

Роман Ротенберг заявил, что Иван Демидов улучшил свою игру в СКА.

– Вы с лета говорите про то, есть совместный с «Монреалем» план развития Ивана Демидова. То, что его убрали от Кузнецова и сегодня не дали ему сыграть третий период, это расходится с этим планом?

– Если без шуток, мы летом два часа общались по зуму со всем руководством «Монреаля». Мы всегда открыты к коммуникации, мне тоже интересно учиться. Я постоянно общаюсь со всеми, с кем могу – с представителями НХЛ , с игроками.

Не буду называть фамилии, но многие наши игроки даже рассказывают какие у них видеособрания, как они готовятся к матчам. Мы постоянно развиваемся. У нас даже есть доступ к базе, где мы смотрим, как они разбирают соперников, какая ведется аналитическая работа, какие видео присылаются игрокам.

Для того, чтобы быть лучшими в мире, мы должны знать, как работают ведущие команды. Мы не должны быть людьми, которые просто занимаются популизмом. Мы должны изучить, как работают все остальные. И из этого собрать лучшее и внедрить с учетом нашей культуры, с учетом нашей команды, исполнителей.

Да, мы находимся в постоянном контакте с «Монреалем ». Желаем им только удачи, они много проигрывают сейчас, им надо найти ключи к победе. Желаем удачи тренерскому штабу и руководству «Монреаля», как и всем остальным командам НХЛ.

За всеми следим. Что касается Ивана Демидова , он развивается, растет вместе с командой. Иван улучшил свою игру, с каждым матчем он добавляет. Но для баланса мы решили поступить так сегодня, и это на сто процентов сработало.

Для побед в хоккее, в футболе, в любом виде спорта всегда нужен баланс. Сегодня мы нашли этот баланс. И дай бог не будет травм, продолжим играть этими сочетаниями, – сказал главный тренер СКА .