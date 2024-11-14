Якубов о драфте в КХЛ: «Никто не будет вкладываться в свои школы, чтобы потом отдать лучших воспитанников. Это может стать мотивацией для отказа от финансирования команд МХЛ и ВХЛ»

Равиль Якубов высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Немного удивила тема драфта новичков. В свое время в КХЛ мы эту историю проходили, лет десять назад ее прикрыли – и вот новое дыхание.

– Вы за драфт?

– Идея всем создать равные условия, наверное, интересная. Ее отлично реализуют в условиях НХЛ , которая, как я понимаю, является надстройкой над всем мировым хоккеем и использует всю лучшую молодежь мира. Но в России эта идея вряд ли сработает.

– Почему?

– У нас совершенно другие традиции. Практически в каждом клубе создана вертикаль КХЛ – ВХЛ – МХЛ, многие команды КХЛ уделяют большое внимание воспитанию своей молодежи, на это выделяются серьезные финансовые средства.

Для примера приведу ЦСКА. Большой пласт игроков мы провели через «Звезду » и «Красную Армию», многие выстрелили – например, Полтапов или Соркин . Такая же картина во многих других клубах КХЛ.

Вводить систему драфта – это, по сути, ломать всю вертикаль. Никто не будет вкладываться в свои школы, чтобы потом отдать лучших воспитанников за скромную компенсацию. Есть риск, что это может стать мотивацией для отказа от финансирования своих команд МХЛ и ВХЛ, ведь в их содержании уже не будет особого смысла.

– Во времена советского хоккея драфт мог стать актуальным?

– Сомневаюсь. Приведу свой пример. Я состоялся в большом хоккее во многом потому, что в системе «Динамо» под руководством Владимира Владимировича Юрзинова открыли «Динамо»-2, который выступал во втором эшелоне нашего хоккея.

Играл за эту команду мальчишкой и фактически против мужиков, рос с каждым матчем, удостоившись приглашения от Юрзинова в главную команду. И не только я, но и многие представители нашего поколения 80-90-х годов. А не было бы такой системы – могли и не состояться...

Тогда «Динамо » было первопроходцем на этом пути. Сегодня же у большинства клубов КХЛ создана вертикаль с ВХЛ и МХЛ. Она дает результат. Имеет смысл ее поддерживать, а не разрушать, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.