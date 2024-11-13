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  • Директор «Северстали» о драфте КХЛ: «Его поддержали только агенты и «Нефтехимик». Вопросов стало только больше – решения нет и в ближайшей перспективе не будет»
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Директор «Северстали» о драфте КХЛ: «Его поддержали только агенты и «Нефтехимик». Вопросов стало только больше – решения нет и в ближайшей перспективе не будет»

Директор «Северстали» рассказал о деталях обсуждения драфта КХЛ.

Вчера прошло совещание рабочей группы лиги по введению драфта новичков.

«Встреча прошла, вопросов стало только больше. Из «Сибири» выступили, сказав, что драфт нужен, но не в таком виде, в котором он был представлен.

Из тех, кто поддержал, – это, скорее, агенты, а из клубов – только «Нефтехимик», представители которого сказали, что клубу этот драфт нужен.

Клубы увидели проект ярмарки только за несколько дней. Пока это все сыро, много нюансов для обсуждения, в конечном счете клубы пока не видят конечной цели драфта, что преследует лига. Все понимают, что 17-18-летние школьники сиюминутно не войдут в КХЛ.

Где-то через неделю еще раз пообщаемся. Решения точно никакого нет, и я думаю, что в ближайшей перспективе точно не будет», – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoСибирь
logoСеверсталь
logoНефтехимик
logoКХЛ
Драфт КХЛ
ТАСС
logoНиколай Канаков
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