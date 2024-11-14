Дацюк о будущем: «Быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная» 

Павел Дацюк рассказал о своей текущей работе и планах на будущее.

— Расскажите о своей нынешней жизни. Интервью вы даете очень редко, на телеэкранах не светитесь, и ваши болельщики хотят знать, как и чем живет их кумир.

— Я счастливчик, что клуб «Автомобилист » взял меня на работу и могу заниматься с юными хоккеистами от 16 до 20 лет, стараться сделать их лучше.

— Счастливчик? Но ведь могли занимать любую руководящую должность в клубе, и многие вскоре после окончания карьеры ожидали увидеть вас генеральным менеджером клуба. Вы же занимаете скромную для своего имени позицию.

— Имя здесь значения не имеет. Рад, что меня окружают хорошие люди, которые дают мне шанс заниматься тем, что хочу делать. В данный момент мне очень нравится передавать свой опыт и свое видение юным ребятам. Насколько им это поможет и будут ли они смотреть на какие-то детали хоккея так же, как я — уже будет зависеть от них.

— А сформировались ли какие-то более долгосрочные планы — лет на десять вперед?

— Такие планы строить тяжело, и на это есть много причин. Занимаюсь подростками, стараюсь касаться детских школ, но самое главное для меня — есть немножко свободного времени, чтобы уделить его семье. Это тоже приносит мне большое удовольствие.

— Лично для себя тренерское будущее исключаете на сто процентов?

— Не говорю, что на сто. Но быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная, – сказал экс-игрок сборной России.