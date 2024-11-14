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  • Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей, потому что он подорожал. Моему поколению школы выдавали коньки, клюшки, хоть и старенькие. Сейчас все легло на плечи родителей»
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Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей, потому что он подорожал. Моему поколению школы выдавали коньки, клюшки, хоть и старенькие. Сейчас все легло на плечи родителей»

Павел Дацюк считает, что в российском хоккее мало талантов из-за высоких цен.

– Кто вам больше всех нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие?

– Работа центров – достаточно тяжелая. В ней надо очень много думать.

Не знаю, почему мы не можем их воспитывать в данный момент. Конечно, буду стараться помогать, чтобы у нас были хорошие центральные. Потому что от них многое зависит, они – связующие звенья между нападением и защитой.

А почему их нет... Лично мое мнение, что одна из причин – мало талантов приходит в наш хоккей. Из-за того, что он подорожал. Если сравнивать с теми временами, когда начинало мое поколение, то тогда нам помогали детские школы, выдавали коньки, хоть и старенькие, клюшки.

Сейчас все это легло на плечи родителей. Форма очень дорогая, и им тяжело платить за ребенка. Плюс еще платные подкатки. Все это тоже, наверное, влияет. Как и то, что родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство, – сказал бывший игрок «Детройта» и сборной России Дацюк. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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