Дацюк о будущем: «Планирую свой прощальный матч. Занимаюсь развитием юных хоккеистов в «Автомобилисте»

Павел Дацюк заявил о планах провести свой прощальный матч.

Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры.

«Планирую организовать свой прощальный матч. Что касается моего будущего после карьеры, то я уже занимаюсь развитием юных хоккеистов в « ».

Сейчас охота быть дома, поближе к семье и смотреть, как растут дети», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « » .

Дацюк введен в Зал хоккейной славы