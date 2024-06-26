Дацюк о будущем: «Планирую свой прощальный матч. Занимаюсь развитием юных хоккеистов в «Автомобилисте»
Павел Дацюк заявил о планах провести свой прощальный матч.
Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры.
«Планирую организовать свой прощальный матч. Что касается моего будущего после карьеры, то я уже занимаюсь развитием юных хоккеистов в «Автомобилисте».
Сейчас охота быть дома, поближе к семье и смотреть, как растут дети», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк.