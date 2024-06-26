Быков о Дацюке: «Великий спортсмен. Несколько поколений мальчишек пришли в хоккей, глядя на его изящный стиль и творчество»

Теги Автомобилист Вячеслав Быков Павел Дацюк НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков назвал Павла Дацюка великим спортсменом.

Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры. 

«Дацюк – великий спортсмен! Хоккеист, который своим примером и игрой пропагандировал изящный, творческий и результативный хоккей. Несколько поколений мальчишек, глядя на его стиль и творчество, пришли в этот спорт.

Игроки такого уровня несут большую ответственность в пропаганде спорта и хоккея в частности, так как их пример привлекает в спорт молодежь, и Павел с честью выполнял эту миссию.

Вернувшись на Родину, в свой родной город Екатеринбург, Павел включился с энтузиазмом и снова на своем примере продвигал спорт в жизнь общества.

Решение завершить карьеру игрока дает нам основание и надежду увидеть Павла в роли руководителя какого-то спортивного проекта или спортивной структуры. Такие личности могут и дальше продвигать спорт в жизнь общества», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Дацюк введен в Зал хоккейной славы

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2 комментария
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Дацюк-это маэстро!!!
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каких американских и канадских или российских.
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