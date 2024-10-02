Агент Галимова о минском «Динамо»: «Отрицательного ответа нам не дали. Пытаемся найти Эмилю новый клуб в КХЛ, он игрок высокого уровня»
Ранее СКА расторг контракт с 32-летним нападающим.
Сообщалось, что хоккеист может перейти в «Барыс», но лига не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.
Журналист Артур Хайруллин написал, что Галимов будет играть в «СКА-Неве» и искать новый клуб в КХЛ.
– Пытаемся и надеемся найти новый клуб Эмилю в КХЛ, чтобы он продолжил там играть. Считаю, что он игрок высокого уровня.
У нас были разные предложения, но, к сожалению, это были те клубы, где был исчерпан лимит, по которому из одного клуба в другой не могут перейти более чем три игрока.
Это был «Барыс», с которым мы уже практически контракт подготовили, но лига сказала нам, что Галимов не сможет играть за них. Такой лимит – большая проблема.
– Были разговоры еще про минское «Динамо».
– Да, но пока отрицательного ответа они нам не дали, – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Галимова.
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