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  • Агент Галимова о минском «Динамо»: «Отрицательного ответа нам не дали. Пытаемся найти Эмилю новый клуб в КХЛ, он игрок высокого уровня»
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Агент Галимова о минском «Динамо»: «Отрицательного ответа нам не дали. Пытаемся найти Эмилю новый клуб в КХЛ, он игрок высокого уровня»

Агент Эмиля Галимова рассказал о поисках нового клуба для форварда в КХЛ.

Ранее СКА расторг контракт с 32-летним нападающим. 

Сообщалось, что хоккеист может перейти в «Барыс», но лига не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

Журналист Артур Хайруллин написал, что Галимов будет играть в «СКА-Неве» и искать новый клуб в КХЛ.

– Пытаемся и надеемся найти новый клуб Эмилю в КХЛ, чтобы он продолжил там играть. Считаю, что он игрок высокого уровня.

У нас были разные предложения, но, к сожалению, это были те клубы, где был исчерпан лимит, по которому из одного клуба в другой не могут перейти более чем три игрока.

Это был «Барыс», с которым мы уже практически контракт подготовили, но лига сказала нам, что Галимов не сможет играть за них. Такой лимит – большая проблема.

– Были разговоры еще про минское «Динамо».

– Да, но пока отрицательного ответа они нам не дали, – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Галимова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
возможные переходы
logoДинамо Минск
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logoБарыс
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logoЭмиль Галимов
Александр Черных
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