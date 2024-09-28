  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о запрете перехода Галимова в «Барыс»: «Регламент КХЛ так выстроен, что много игроков без работы. Это серьезная социальная проблема. Будем думать, как помогать. Своих не бросаем»
3

Ротенберг о запрете перехода Галимова в «Барыс»: «Регламент КХЛ так выстроен, что много игроков без работы. Это серьезная социальная проблема. Будем думать, как помогать. Своих не бросаем»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с Эмилем Галимовым.

27 сентября СКА расторг контракт с Галимовым. Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

– Расскажите о ситуации с Эмилем Галимовым. Лига запретила его переход в «Барыс», теперь он оказался в ВХЛ – в «СКА-Неве». Почему так?

– Эти вопросы лучше задавать в пресс-службу лиги. Пусть там все объясняют. С нашей стороны мы всегда стараемся помогать нашим игрокам, мы их не бросаем даже в этой сложной ситуации.

У нас так выстроен регламент КХЛ, что очень много игроков сейчас без работы. Огромное количество очень сильных хоккеистов. Среди них есть даже обладатели Кубка Гагарина. Это серьезная ситуация в целом. У нас нет профсоюза, как в Северной Америке, который защищает хоккеистов и их интересы.

Поэтому мы как клуб, и я лично, стараемся максимально защищать игроков. В этой ситуации мы сделали все возможное, чтобы Эмиль нашел себе работу. Мы с ним поговорили и приняли решение, что он сейчас будет тренироваться и играть за «СКА-Неву». При этом мы ищем дальше ему рабочее место в КХЛ. Я уверен, что мы его найдем в течение одной-двух недель, максимум месяца, и он продолжит играть.

Галимов находится в отличной форме. Но так выстроен регламент, что очень много игроков без работы. А чем они будут заниматься? У них нет другой профессии. Это серьезная социальная проблема. Будем вместе думать, как им помогать. Своих мы не бросаем.

– Будете ли вы просить лигу, чтобы регламент в этом смысле был скорректирован?

– Мы много раз задавали этот вопрос, но не получили никакого ответа, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoБарыс
logoСКА-Нева
logoЭмиль Галимов
logoВХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Деанджело о дебюте в КХЛ: «СКА играет похоже на «Каролину», получается адаптироваться быстрее»
159 минут назад
Ротенберг об игре СКА: «Мы находимся на уровне «Каролины». Деанджело заметил, что многие детали схожи. Но у нас больше вариантов атаки, поэтому забиваем по 8 голов за матч»
36сегодня, 20:57
Ротенберг о победе СКА: «Северсталь» провела лучшую игру в сезоне. Это матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга КХЛ»
6сегодня, 20:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Каролина» против «Флориды», «Вашингтон» примет Коламбус», «Миннесота» сыграет с «Виннипегом», «Баффало» победил «Мюнхен»
728 минут назадLive
Разин о том, что «Металлургу» стоит сыграть в ущерб атаки: «Есть АПЛ, где можно грязь месить и выиграть, а народ будет недоволен. Наша игра зрелищная, бьемся до конца»
45 минут назад
Деанджело о дебюте в КХЛ: «СКА играет похоже на «Каролину», получается адаптироваться быстрее»
159 минут назад
Неделькович о погоне Овечкина за Гретцки: «Не удивлюсь, если он побьет рекорд к Рождеству. Это не будет сюрпризом»
6сегодня, 21:18
Ротенберг об игре СКА: «Мы находимся на уровне «Каролины». Деанджело заметил, что многие детали схожи. Но у нас больше вариантов атаки, поэтому забиваем по 8 голов за матч»
36сегодня, 20:57
Ротенберг о победе СКА: «Северсталь» провела лучшую игру в сезоне. Это матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга КХЛ»
6сегодня, 20:05
Ротенберг после 8:5 с «Северсталью»: «Все кайфанули от хоккея. Яркая игра. Кузнецов поехал в больницу, пожелаем ему здоровья»
9сегодня, 19:29
СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ротенберга обыграла «Северсталь» со счетом 8:5
44сегодня, 19:15
КХЛ. СКА забил 8 голов «Северстали», «Металлург» проиграл «Ак Барсу», «Авангард» уступил «Трактору»
411сегодня, 19:03
Звягин о 7 поражениях «Авангарда» подряд: «Я уверен, что победы придут. Ребята ни на секунду не опускают руки, стараются создать перелом»
6сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Энтони Деанджело: «Санкт-Петербург восхитительный. Здесь итальянский дух. Пока не было времени прогуляться, я летал за визой, только вчера вернулся»
29 минут назад
Рейнгардт о 7 поражениях подряд: «Пытаемся переломить это. Есть немного времени, чтобы переосмыслить последние игры и снова показывать тот «Авангард», который хотят видеть болельщики»
1сегодня, 20:46
Выставочный матч «Тампы» с «Нэшвиллом» перенесен из-за последствий урагана «Хелен»
сегодня, 20:36
Гру о 4:2 с «Авангардом»: «Звено Ткачев – Светлаков – Рыкманов задало тон матчу. Мы видели от них хорошую игру с шайбой и без нее, много борьбы, форчекинг»
1сегодня, 20:17
Козырев о 5:8 со СКА: «Позволили им слишком многое, поэтому проиграли. Рисунок у нас был, моменты создавали. Но с реализацией большая разница между между СКА и «Северсталью»
сегодня, 19:48
Леонтьев о 4:5 от «Лады»: «Парни отработали здорово. Проиграли по буллитам, но результат позитивный, игра понравилась. Были настрой, целеустремленность»
сегодня, 19:39
Браташ о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Главное, что мы наконец-то выиграли. Уже устали проигрывать. Пусть и не без проблем, но взяли два очка»
1сегодня, 18:59
Гатиятулин после 4:3 с «Металлургом»: «Каждая игра – опыт. Мы получили достаточно новой информации. Будем ее анализировать и доносить до ребят, в чем нужно добавлять»
1сегодня, 18:37
Игроки «Баффало» приехали на матч с «Мюнхеном» в баварских кожаных шортах ледерхозе
2сегодня, 18:15Фото
Деанджело сделал 3 передачи в первом матче за СКА
8сегодня, 17:55Видео