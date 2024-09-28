Ротенберг о запрете перехода Галимова в «Барыс»: «Регламент КХЛ так выстроен, что много игроков без работы. Это серьезная социальная проблема. Будем думать, как помогать. Своих не бросаем»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с Эмилем Галимовым.

27 сентября СКА расторг контракт с Галимовым. Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

– Расскажите о ситуации с Эмилем Галимовым. Лига запретила его переход в «Барыс», теперь он оказался в ВХЛ – в «СКА-Неве». Почему так?

– Эти вопросы лучше задавать в пресс-службу лиги. Пусть там все объясняют. С нашей стороны мы всегда стараемся помогать нашим игрокам, мы их не бросаем даже в этой сложной ситуации.

У нас так выстроен регламент КХЛ , что очень много игроков сейчас без работы. Огромное количество очень сильных хоккеистов. Среди них есть даже обладатели Кубка Гагарина. Это серьезная ситуация в целом. У нас нет профсоюза, как в Северной Америке, который защищает хоккеистов и их интересы.

Поэтому мы как клуб, и я лично, стараемся максимально защищать игроков. В этой ситуации мы сделали все возможное, чтобы Эмиль нашел себе работу. Мы с ним поговорили и приняли решение, что он сейчас будет тренироваться и играть за «СКА-Неву». При этом мы ищем дальше ему рабочее место в КХЛ. Я уверен, что мы его найдем в течение одной-двух недель, максимум месяца, и он продолжит играть.

Галимов находится в отличной форме. Но так выстроен регламент, что очень много игроков без работы. А чем они будут заниматься? У них нет другой профессии. Это серьезная социальная проблема. Будем вместе думать, как им помогать. Своих мы не бросаем.

– Будете ли вы просить лигу, чтобы регламент в этом смысле был скорректирован?

– Мы много раз задавали этот вопрос, но не получили никакого ответа, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.