Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «У «Торпедо» в 5 матчах 4 овертайма, это непросто. В команде 22 игрока, они все – мои сыновья, в игре они одинаковы, переживаю за всех»

Игорь Ларионов рассказал о своем отношении к игрокам «Торпедо».

– Мы рады быть в Минске , где любят хоккей и очень здорово болеют за свою команду. Соперника – с хорошей игрой. Наших парней – с победой, которая была очень непростой. Приятно побеждать, пусть и в овертайме.

В последних пяти матчах у нас было четыре овертайма. Это непросто для ребят. Но так растет команда, так вырабатывается характер каждого игрока. Только так ты можешь получить эмоции, опыт, мастерство. Горжусь всеми ребятами, всем коллективом.

– Как у вас выстраивается взаимодействие с сыном во время матча?

– Это всегда непростой вопрос. Но когда идет игра, то у меня в команде 22 игрока. Они все – мои сыновья, если говорить честно. В игре они все одинаковы. По ходу матча переживаешь за всех.

И стараешься держать фокус на команде. Ты не можешь отвлекаться на личные и семейные дела. Форвард Игорь Ларионов – важная единица команды. И этим мы оперируем в «Торпедо ».

– Василий Атанасов был вашим джокером, когда вы его заявили 13‑м форвардом?

– У каждого игрока есть непростые моменты в карьере. Он молодой парень, не играл в предыдущем матче с «Сочи». Если быть откровенными, Атанасов сегодня не планировался в составе.

Но мы приняли решение, что одной игры достаточно, чтобы посмотреть хоккей сверху. Не все получалось гладко, мы это знаем. Тем не менее, если человек правильно воспринимает ситуацию и тот гол, который он забил в овертайме, это хороший знак, что карьера у него будет правильной.

Очень важно не поддаваться эмоциям, это командная победа. А игроки, в которых ты веришь, выходят на первый план, когда это необходимо, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.