«Торпедо» обыграло «Сочи» – 7:1. Ларионов-младший, Кагарлицкий, Конюшков и Линч набрали по 3 очка
«Торпедо» выиграло после двух поражений подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Сочи» (7:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Три хоккеиста в составе нижегородцев набрали по три очка – защитник Богдан Конюшков (0+3), а также нападающие Дмитрий Кагарлицкий (1+2), Игорь Ларионов-младший (0+3) и Бобби Линч (1+2).
«Торпедо» набрало 29 очков в 26 матчах и находится на шестой позиции в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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