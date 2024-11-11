«Торпедо» обыграло «Сочи» – 7:1. Ларионов-младший, Кагарлицкий, Конюшков и Линч набрали по 3 очка

«Торпедо» выиграло после двух поражений подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Сочи » (7:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Три хоккеиста в составе нижегородцев набрали по три очка – защитник Богдан Конюшков (0+3), а также нападающие Дмитрий Кагарлицкий (1+2), Игорь Ларионов-младший (0+3) и Бобби Линч (1+2).

«Торпедо » набрало 29 очков в 26 матчах и находится на шестой позиции в таблице Западной конференции.