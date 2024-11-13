«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 5-й на Западе

«Торпедо» одержало 3 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нижегородский клуб на выезде обыграл минское «Динамо» (2:1 ОТ).

Команда под руководством Игоря Ларионова занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 27 играх.

В следующем матче, 16 ноября, «Торпедо » примет «Локомотив».

Минское «Динамо » выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 8-м на Западе с 28 очками в 25 матчах.