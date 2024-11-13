«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
«Торпедо» одержало 3 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нижегородский клуб на выезде обыграл минское «Динамо» (2:1 ОТ).
Команда под руководством Игоря Ларионова занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 27 играх.
В следующем матче, 16 ноября, «Торпедо» примет «Локомотив».
Минское «Динамо» выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 8-м на Западе с 28 очками в 25 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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