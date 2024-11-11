Ларионов о пропуске матча Атанасовым: «Есть такая практика – посмотреть матч с трибуны. Игра состоит не только из трюков, но и из усилий, игры в обороне»
Игорь Ларионов объяснил, почему Василий Атанасов не сыграл в матче «Торпедо».
Форвард «Торпедо» не сыграл против «Сочи» (7:1) в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Дал возможность [Атанасову] посмотреть хоккей с трибуны.
Есть такая практика, когда лучший способ преодолеть спад психологический или физический – посмотреть матч сверху, с трибуны. Посмотреть, где ты можешь стать лучше. Только этим обусловлено его отсутствие.
Мы хотим, чтобы парень вернулся и был той силой, которая нам необходима в плане креатива.
Игра состоит не только из трюков, но и из усилий, игры в обороне. Их надо подтянуть, чтобы он стал полноценным игроком элитного уровня», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
В этом сезоне Атанасов набрал 11 (8+3) очков в 24 матчах чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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