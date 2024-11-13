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  • Звягин о 3:5 с «Динамо»: «Авангард» не опустил руки, насел на соперника в 3-м периоде, мог сравнять. К Хомченко претензий нет, ему забили сложные голы»
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Звягин о 3:5 с «Динамо»: «Авангард» не опустил руки, насел на соперника в 3-м периоде, мог сравнять. К Хомченко претензий нет, ему забили сложные голы»

Сергей Звягин высказался о поражении «Авангарда» от московского «Динамо» (3:5).

– «Динамо» – хорошая, мощная команда, особенно первое звено. Всю разницу, весь задел они создали во втором периоде, забив два быстрых гола один за другим.

– Наши ребята – молодцы, что не опустили руки в третьем периоде, очень насели на соперника. Мы могли сравнять счет. Это не получилось из‑за удалений, но мы играли до конца и проявили характер.

– Почему вы не поменяли голкипера Павла Хомченко, который попустил пять шайб?

– Ему забили сложные голы. Ни одного, по которому можно предъявить претензии вратарю. Паша доказал, что он умеет держать удар.

– Почему ваше первое звено не забило ни одного гола?

– Хорошие моменты были, Рид Буше попал в крестовину. Еще несколько опасных бросков он сделал. Не в каждом матче получается забить, но моменты возникали.

Николай Прохоркин не доиграл матч по медицинским показателям?

– Да, к сожалению. Пока доктор сказал, что его, скорее всего, не будет в следующем матче. Точный диагноз мы узнаем после обследования.

– Может, вам Коула Кэсселса поставить в первое звено, вернув туда и Райана Спунера?

– Мы немного переставляли имена на доске по горячим следам, как это может быть. Да, игру заканчивали Буше с Кэсселсом вместе.

Есть Спунер, вот‑вот выздоровеет Дима Злодеев и может быть готов к следующему матчу. Так что сочетания мы еще будем смотреть.

– На Спунера в «Авангарде» по‑прежнему рассчитывают?

– Да‑да, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНиколай Прохоркин
logoРайан Спунер
logoРид Буше
logoКоул Кэсселс
logoМатч ТВ
logoПавел Хомченко
logoДмитрий Злодеев
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