Звягин о 3:5 с «Динамо»: «Авангард» не опустил руки, насел на соперника в 3-м периоде, мог сравнять. К Хомченко претензий нет, ему забили сложные голы»
– «Динамо» – хорошая, мощная команда, особенно первое звено. Всю разницу, весь задел они создали во втором периоде, забив два быстрых гола один за другим.
– Наши ребята – молодцы, что не опустили руки в третьем периоде, очень насели на соперника. Мы могли сравнять счет. Это не получилось из‑за удалений, но мы играли до конца и проявили характер.
– Почему вы не поменяли голкипера Павла Хомченко, который попустил пять шайб?
– Ему забили сложные голы. Ни одного, по которому можно предъявить претензии вратарю. Паша доказал, что он умеет держать удар.
– Почему ваше первое звено не забило ни одного гола?
– Хорошие моменты были, Рид Буше попал в крестовину. Еще несколько опасных бросков он сделал. Не в каждом матче получается забить, но моменты возникали.
– Николай Прохоркин не доиграл матч по медицинским показателям?
– Да, к сожалению. Пока доктор сказал, что его, скорее всего, не будет в следующем матче. Точный диагноз мы узнаем после обследования.
– Может, вам Коула Кэсселса поставить в первое звено, вернув туда и Райана Спунера?
– Мы немного переставляли имена на доске по горячим следам, как это может быть. Да, игру заканчивали Буше с Кэсселсом вместе.
Есть Спунер, вот‑вот выздоровеет Дима Злодеев и может быть готов к следующему матчу. Так что сочетания мы еще будем смотреть.
– На Спунера в «Авангарде» по‑прежнему рассчитывают?
– Да‑да, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
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