Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси». У 23-летнего форварда 122+178 в 325 матчах

Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси».

«Девилс» обыграли «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

23-летний форвард Джек Хьюз открыл счет в этом матче. Это его 300-е очко в составе «Нью-Джерси ».

Хьюз быстрее всех в истории «Девилс» набрал 300 (122+178) очков – за 325 матчей.

Он превзошел достижение Кирка Мюллера , который набрал 300 очков за 332 игры.