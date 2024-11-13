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  • Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси». У 23-летнего форварда 122+178 в 325 матчах
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Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси». У 23-летнего форварда 122+178 в 325 матчах

Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси».

«Девилс» обыграли «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

23-летний форвард Джек Хьюз открыл счет в этом матче. Это его 300-е очко в составе «Нью-Джерси». 

Хьюз быстрее всех в истории «Девилс» набрал 300 (122+178) очков – за 325 матчей. 

Он превзошел достижение Кирка Мюллера, который набрал 300 очков за 332 игры. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНью-Джерси
logoФлорида
logoНХЛ
рекорды
Кирк Мюллер
logoДжек Хьюз
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