Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси». У 23-летнего форварда 122+178 в 325 матчах
Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси».
«Девилс» обыграли «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
23-летний форвард Джек Хьюз открыл счет в этом матче. Это его 300-е очко в составе «Нью-Джерси».
Хьюз быстрее всех в истории «Девилс» набрал 300 (122+178) очков – за 325 матчей.
Он превзошел достижение Кирка Мюллера, который набрал 300 очков за 332 игры.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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