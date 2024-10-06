Киф побил рекорд НХЛ по победам в матчах регулярки вне Северной Америки – 4 игры. Тренер «Нью-Джерси» обошел Мориса, Хайнса и Ренни
Киф побил рекорд НХЛ по победам в матчах регулярки вне Северной Америки.
В игре регулярного чемпионата НХЛ, которая проходила в Чехии, «Нью-Джерси» оказался сильнее «Баффало» со счетом 3:1.
Для главного тренера команды Шелдона Кифа эта победа стала четвертой в карьере в матчах за пределами Северной Америки.
Он установил новый рекорд лиги, обойдя Пола Мориса («Флорида»), Джона Хайнса («Миннесота») и Тома Ренни, имеющих по 3 победы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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