Киф побил рекорд НХЛ по победам в матчах регулярки вне Северной Америки – 4 игры. Тренер «Нью-Джерси» обошел Мориса, Хайнса и Ренни

Киф побил рекорд НХЛ по победам в матчах регулярки вне Северной Америки.

В игре регулярного чемпионата НХЛ, которая проходила в Чехии, «Нью-Джерси » оказался сильнее «Баффало» со счетом 3:1.

Для главного тренера команды Шелдона Кифа эта победа стала четвертой в карьере в матчах за пределами Северной Америки.

Он установил новый рекорд лиги, обойдя Пола Мориса («Флорида»), Джона Хайнса («Миннесота») и Тома Ренни, имеющих по 3 победы.