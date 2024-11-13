Барри Троц: «Дацюк был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху»
Барри Троц поделился мнением о Павле Дацюке.
Экс-нападающий ранее был введен в Зал хоккейной славы.
– Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта». Каким он для вас был оппонентом?
– Это самый разносторонний игрок, когда-либо выступавший в командах, против которых я тренировал. Он одинаково здорово делал вещи по обе стороны шайбы.
Есть очень мало людей, которые играют так смело и решительно на всех участках площадки. Когда ты смотришь на Павла, никогда не подумаешь, что он так физически крепок.
Он был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху, – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости