Барри Троц: «Дацюк был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху»

Барри Троц поделился мнением о Павле Дацюке.

Экс-нападающий ранее был введен в Зал хоккейной славы.

– Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта». Каким он для вас был оппонентом?

– Это самый разносторонний игрок, когда-либо выступавший в командах, против которых я тренировал. Он одинаково здорово делал вещи по обе стороны шайбы.

Есть очень мало людей, которые играют так смело и решительно на всех участках площадки. Когда ты смотришь на Павла, никогда не подумаешь, что он так физически крепок.

Он был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху, – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла » Барри Троц .