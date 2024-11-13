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Барри Троц: «Дацюк был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху»

Барри Троц поделился мнением о Павле Дацюке.

Экс-нападающий ранее был введен в Зал хоккейной славы.

– Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта». Каким он для вас был оппонентом?

– Это самый разносторонний игрок, когда-либо выступавший в командах, против которых я тренировал. Он одинаково здорово делал вещи по обе стороны шайбы.

Есть очень мало людей, которые играют так смело и решительно на всех участках площадки. Когда ты смотришь на Павла, никогда не подумаешь, что он так физически крепок.

Он был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху, – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Зал хоккейной славы
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