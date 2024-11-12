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Терещенко о Дацюке в Зале славы: «Это важно для нашего имиджа, для ребят, которые многое сделали для нашего и американского хоккея. НХЛ показала, что у них нет политических нюансов»

Алексей Терещенко высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Он достоин этого, он провел потрясающую карьеру, я рад за Павла Валерьевича. Это важно для нашего имиджа, для ребят, которые провели яркую карьеру, многое сделали для нашего хоккея и для американского.

Это имиджевая история, что наши игроки востребованы. Причем были, есть и, дай Бог, будут.

Не думаю, что Дацюка могли не включить в Зал славы, учитывая мировую обстановку. НХЛ показала, что у них нет политических нюансов.

Надеюсь, что в скором времени мы увидим там еще наших, которые провели потрясающие карьеры», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАлексей Терещенко
logoПавел Дацюк
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
Политика
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