Фетисов о Дацюке в Зале славы: «По блату туда попасть невозможно – заслуженный успех. Порадуемся за советскую школу хоккея, что дала возможность воспитать такого парня»

Вячеслав Фетисов прокомментировал введение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Российский форвард принял участие в ряде традиционных мероприятий с участием новых членов и получил специальный перстень.

В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Дважды выиграл Кубок Стэнли за «Детройт» и побеждал в Кубке Гагарина-2017 за СКА.

«Для Павла важно попасть в этот бастион. Туда по блату попасть невозможно, нужно, чтобы уважаемые люди отдали за тебя свой голос.

Паша – большой молодец, я его поздравляю, на самом деле очередной заслуженный успех. Он один из самых выдающихся хоккеистов современности, очень самобытный, с фантастическим пониманием игры и виртуозной техникой.

Можно просто порадоваться за советскую школу хоккея, что дала возможность воспитать такого парня», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Дегтярев поздравил Дацюка с попаданием в Зал славы: «Это признание вклада российского хоккея в мировой спорт. Такие успехи вдохновляют молодежь на новые вершины»

Третьяк о введении Дацюка в Зал славы: «Павел – единственный, кто выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Его имя вписано золотыми буквами в историю хоккея»