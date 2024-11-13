Строум об Овечкине: «Постараемся продолжать побеждать. Чем больше мы выигрываем, тем больше забиваем. И тем больше шайб забрасывает он. Это хороший рецепт»
Дилан Строум высказался об игре «Вашингтона» и Александра Овечкина в этом сезоне.
Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 14 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 18 (10+8) очков. Строум ассистировал россиянину во всех 10 его голах в сезоне.
«Мы постараемся продолжать побеждать. Чем больше мы выигрываем, тем больше забиваем.
Чем больше мы забиваем, тем больше забивает он. Это хороший рецепт», – сказал нападающий «Вашингтона» Дилан Строум.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Вашингтона»
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