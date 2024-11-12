Канарейкин об Овечкине: «Если он вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и «Динамо», которое воспитало его»

Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

Нападающий ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Динамо ».

«Наверное, это зависит от него в первую очередь и от того, как у него будет складываться остаток карьеры. Я бы не хотел тут ничего даже прогнозировать.

Понимаю, что пока есть силы, он будет играть, ставить новые рекорды и отрабатывать карьеру до конца. Если он все-таки вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и «Динамо», которое воспитало его. Здесь нет никаких сомнений.

А тот факт, что у него строится академия хоккея, связан уже с тем, что он будет делать после окончания карьеры, с интенсивность игр и тренировок это не связано», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.