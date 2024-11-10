Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема – 11 передач подряд

Дилан Строум ассистировал Александру Овечкину во всех 10 его голах в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон » обыграл «Сент-Луис» со счетом 8:1.

39-летний россиянин сделал дубль, оба раза голевые передачи на свой счет записывал канадский центрфорвард. Строум был ассистентом во всех десяти шайбах Овечкина в этом сезоне.

Лидером по этому показателю является Никлас Бэкстрем . Он участвовал в 11 подряд голах Овечкина в конце сезона-2010/11 и начале сезона-2011/12.

Строум об Овечкине: «Он заряжает энергией всю команду. Мы все работаем на рекорд и стремимся выигрывать матчи. «Вашингтон» сейчас успешно решает обе задачи»

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