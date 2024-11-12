Вячеслав Быков: «Овечкин – яркий пропагандист хоккея и кумир многих молодых ребят! Он является одним из лучших российских хоккеистов на данный момент»

Вячеслав Быков высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 14 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 18 (10+8) очков.

«Результативность Овечкина? Это опыт, мастерство, хорошая физическая форма и высококвалифицированные партнеры. Я не удивлен игрой Овечкина в этом сезоне, так как сам играл до 40 лет, хоть и не в НХЛ .

Прекрасно понимаю, как и что должен делать игрок, чтобы быть в хорошей физической форме, психологически устойчивым, дисциплинированным и очень требовательным к себе самому. В этом плане Александр прекрасно понимает, что требовательность к себе и своим действиям должна быть на высочайшем уровне.

С каждым матчем и каждым сезоном болельщики будут сравнивать его действия на льду с предыдущими матчами и сезонами. Соперники уделяют ему большое внимание, стараясь лимитировать его действия на льду и снизить результативность.

Действия Овечкина будут изучать под микроскопом. Держать планку высоко с каждым матчем и в каждом сезоне будет все сложнее. Но на то и есть чемпионы, которые на это способны и подают пример другим.

Действительно, Александр Овечкин является на данный момент одним из лучших российских хоккеистов. Он является ярким пропагандистом хоккея и кумиром многих молодых ребят!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.