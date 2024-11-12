Жамнов о 0:2 от «Локомотива»: «У нас не получилась агрессия. Понимали, что соперник будет строго играть в обороне. Не было трафика, их вратарь видел все броски»

Алексей Жамнов высказался после матча против «Локомотива» (0:2).

– За счет чего хотели выиграть этот матч?

– У нас не получилась агрессия. Мы понимали, что соперник будет строго играть в обороне. Не было трафика, вратарь соперника видел все броски.

В большинстве было много передач по периметру, а угрозы не было.

– Планируете ротировать состав в домашней серии?

– У нас идет ротация, плюс вирус, держим в голове все нюансы.

– Голдобин отсутствовал из-за болезни?

– Нет, дали ему отдохнуть.

– Можете сказать, что «Локомотив» – одна из лучших команд лиги?

– Это одна из самых дисциплинированных команд КХЛ , неспроста они каждый сезон борются за Кубок .

– Что можете сказать об игре Чайковски в атаке?

– Сезон длинный. Надеемся, он еще начнет забрасывать. Пока он делает много лишнего, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов.