Жамнов о 0:2 от «Локомотива»: «У нас не получилась агрессия. Понимали, что соперник будет строго играть в обороне. Не было трафика, их вратарь видел все броски»
– За счет чего хотели выиграть этот матч?
– У нас не получилась агрессия. Мы понимали, что соперник будет строго играть в обороне. Не было трафика, вратарь соперника видел все броски.
В большинстве было много передач по периметру, а угрозы не было.
– Планируете ротировать состав в домашней серии?
– У нас идет ротация, плюс вирус, держим в голове все нюансы.
– Голдобин отсутствовал из-за болезни?
– Нет, дали ему отдохнуть.
– Можете сказать, что «Локомотив» – одна из лучших команд лиги?
– Это одна из самых дисциплинированных команд КХЛ, неспроста они каждый сезон борются за Кубок.
– Что можете сказать об игре Чайковски в атаке?
– Сезон длинный. Надеемся, он еще начнет забрасывать. Пока он делает много лишнего, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий