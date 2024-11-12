«Спартак» забивает первым в КХЛ семь матчей подряд. 2.03 – продление тренда с «Локомотивом»
«Спартак» примет «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Московский клуб 7 матчей подряд забивает первым в КХЛ. В пяти последних клуб одержал победу.
За 2.03 можно поставить на то, что «Спартак» откроет счет в сегодняшней встрече.
Матч пройдет 12 ноября, начало – в 19:30 мск.
Уникальная толкотня за топ-4 в АПЛ. Кто же попадет в Лигу чемпионов?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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