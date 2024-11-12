Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков – в 16 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, отрыв от Капризова – 2 балла
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков.
Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).
В активе 29-летнего канадца стало 30 (7+23) очков в 16 играх – лучший результат в истории для игроков «Колорадо».
В истории франшизы (с учетом достижений «Квебека») 30 очков за 16 или менее матчей набирали Петер Штястны (14, 1987/88), Мишель Гуле (15, 1987/88) и Джо Сакик (16, 1992/93).
Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров в текущем сезоне. Его отрыв от форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (28 баллов в 15 играх, 9+19) составляет 2 очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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