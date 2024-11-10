Маккиннон набрал 1+3 с «Каролиной» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 29 очками в 15 играх. Капризов идет 2-м – 27 в 14

Нэтан Маккиннон набрал 1+3 с «Каролиной» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (6:4).

29-летний игрок был признан первой звездой встречи.

В активе канадца стало 29 (7+22) очков в 15 играх. Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав Кирилла Капризова из «Миннесоты» (27 в 14, 9+18) на 2 балла.

Добавим, что матч с 4+ очками стал для Маккиннона 26-м в рамках регулярок лиги.

Он вышел на чистое 3-е место в истории «Квебека» и «Колорадо» по их числу, обогнав Мишеля Гуле и Петера Форсберга (по 25). Выше идут Петер Штястны (52) и Джо Сакик (32).