Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Маккиннон – 3-й, Панарин – 6-й
Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Авторы и эксперты сайта назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца сезона. Голоса получили шесть игроков.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кирилл Капризов («Миннесота») – 41,9% голосов;
2. Никита Кучеров («Тампа») – 22,6%;
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 12,9%;
4. Кэйл Макар («Колорадо») – 12,9%;
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 6,5%;
6. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 3,2%.
Капризов идет вторым в гонке бомбардиров с 28 (9+19) очками в 15 матчах. Лидирует Маккиннон – 29 (7+22) баллов за результативность в 15 играх.
Кучеров – главный претендент на «Ришар Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Драйзайтль – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Панарин – 6-й
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