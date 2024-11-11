Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Маккиннон – 3-й, Панарин – 6-й

The Athletic назвал Кирилла Капризова фаворитом в борьбе за «Харт Трофи».

Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Авторы и эксперты сайта назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца сезона. Голоса получили шесть игроков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кирилл Капризов («Миннесота») – 41,9% голосов;

2. Никита Кучеров («Тампа») – 22,6%;

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 12,9%;

4. Кэйл Макар («Колорадо») – 12,9%;

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 6,5%;

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 3,2%.

Капризов идет вторым в гонке бомбардиров с 28 (9+19) очками в 15 матчах. Лидирует Маккиннон – 29 (7+22) баллов за результативность в 15 играх.

Кучеров – главный претендент на «Ришар Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Драйзайтль – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Панарин – 6-й