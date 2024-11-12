Ларионов о 7:1 с «Сочи»: «Болельщики «Торпедо» заждались результатов. Понравилась заряженность ребят, дисциплина стала лучше»
13 ноября нижегородский клуб на выезде сыграет с минским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Команду с победой, с хорошей игрой. Наши болельщики заждались. Эмоции они получали в каждом матче, но они не получали результатов, реализации, игры. Сегодня вполне. Надо перевести дыхание и готовиться к следующей игре, которая будет непростой.
Где-то можем найти резервы в плане химии. У нас есть вопросы, которые завтра стоит обсудить, но понравилась заряженность ребят.
Дисциплина стала чуть получше, хотя снова было удаление за игру высоко поднятой клюшкой», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Ларионов о пропуске матча Атанасовым: «Есть такая практика – посмотреть матч с трибуны. Игра состоит не только из трюков, но и из усилий, игры в обороне»
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