Ларионов о 7:1 с «Сочи»: «Болельщики «Торпедо» заждались результатов. Понравилась заряженность ребят, дисциплина стала лучше»

Игорь Ларионов высказался о победе «Торпедо» над «Сочи» (7:1).

13 ноября нижегородский клуб на выезде сыграет с минским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Команду с победой, с хорошей игрой. Наши болельщики заждались. Эмоции они получали в каждом матче, но они не получали результатов, реализации, игры. Сегодня вполне. Надо перевести дыхание и готовиться к следующей игре, которая будет непростой.

Где-то можем найти резервы в плане химии. У нас есть вопросы, которые завтра стоит обсудить, но понравилась заряженность ребят.

Дисциплина стала чуть получше, хотя снова было удаление за игру высоко поднятой клюшкой», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .

Ларионов о пропуске матча Атанасовым: «Есть такая практика – посмотреть матч с трибуны. Игра состоит не только из трюков, но и из усилий, игры в обороне»