Ротенберг перед «Авангардом»: «Будет бойня. СКА вернется намного сильнее, сделаем выводы. Очень хорошая проверка»

Роман Ротенберг дал комментарий перед матчем СКА против «Авангарда».

Петербургская команда проиграла «Сочи» (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

На фоне серии из четырех поражений подряд СКА сыграет в Омске против «Авангарда ».

«Мы обязательно сделаем выводы игры – обсудили это. Вернемся намного сильнее в следующих матчах.

Понимаем, какая будет игра в Омске – отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны.

Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .