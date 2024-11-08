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Ротенберг перед «Авангардом»: «Будет бойня. СКА вернется намного сильнее, сделаем выводы. Очень хорошая проверка»

Роман Ротенберг дал комментарий перед матчем СКА против «Авангарда».

Петербургская команда проиграла «Сочи» (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На фоне серии из четырех поражений подряд СКА сыграет в Омске против «Авангарда».

«Мы обязательно сделаем выводы игры – обсудили это. Вернемся намного сильнее в следующих матчах.

Понимаем, какая будет игра в Омске – отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны.

Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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