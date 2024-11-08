Ротенберг перед «Авангардом»: «Будет бойня. СКА вернется намного сильнее, сделаем выводы. Очень хорошая проверка»
Роман Ротенберг дал комментарий перед матчем СКА против «Авангарда».
Петербургская команда проиграла «Сочи» (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На фоне серии из четырех поражений подряд СКА сыграет в Омске против «Авангарда».
«Мы обязательно сделаем выводы игры – обсудили это. Вернемся намного сильнее в следующих матчах.
Понимаем, какая будет игра в Омске – отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны.
Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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