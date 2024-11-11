Важное в КХЛ за неделю: Ротенберг успокоился, «Локомотив» разогнался, игрок «Авангарда» не попал с метра

Вы это видели!?

Команды КХЛ закончили десятую неделю регулярки. Теперь вступаем в дело мы – рассказываем о главных событиях в лиге за последние семь дней.

Команда недели – бешеный и безгрешный «Локомотив»

В России принято ругать хоккейный «Локомотив» – за прямолинейную тактику и медийную закрытость. Но глупо отрицать, что пока работают все клубные методы.

Кошмарное поражение в финале-2024 не сломило ярославцев – на неделе они с легкостью преодолели испытание жестоким календарем: выиграли у трех сильных соперников – «Трактора» (5:3), «Торпедо» (2:1 Б) и «Ак Барса» (2:1). Общая победная серия «Локо» достигла 10 матчей! Всего же из 26 игр ярославцы уступили в четырех и еинолично лидируют в сводной таблице КХЛ. «Трактор», ближайший преследователь, отстает на 11 очков.

«Спартаку» и «Магнитке» до таких достижений далеко, но они тоже выступили мощно. И если москвичам повезло с соперниками («Сочи», ЦСКА, «Куньлунь»), то уральцы увезли максимум очков из самого неприятного выезда в хоккейном мире: Хабаровск – Владивосток – Новосибирск.

Худшие команды недели – СКА в компании «Сибири» и «Амура»

«Амуру» продолжают стучать со дна: команда прервала антирекордную в истории КХЛ серию без забитых голов на отметке 358 минут 38 секунд. Но принципиально ничего не изменилось: дальневосточники проиграли в том числе «Авангарду» – другому коллективу, от которого веет холодной безнадежностью.

У трех других команд, ни разу не выигравших за семь дней, было всего по две попытки. СКА сдался «Куньлуню» (1:2 ОТ) и результативно проиграл «Сочи» (2:5). Регресс «Сибири» объяснить легче: не совладали с набирающими ход «Салаватом» и «Металлургом». А вот «Нефтехимик» не вышел из затянувшегося в пике даже благодаря матчу с «Барысом»: команда Олега Леонтьева уступила главному аутсайдеру турнира в серии буллитов.

Топ-5 звезд: юнец Ларионова, второй вратарь «Авто» и лидер «Локомотива»

Никита Гусев постепенно выходит на проектную мощность. После удручающего старта сезона лидер московского «Динамо» рванул – на этой неделе отличился во всех матчах трех матчах и набрал 6 (3+3) очков. Смущают разве что статусы соперников – помимо «Торпедо», были «Лада» и «Витязь».

Саша Хмелевски тоже по-крупному сыграл против «Торпедо» – набрал 3 (1+2) балла в этом матче и возглавил впечатляющий камбэк «Салавата Юлаева». Уфимцы отыгрались за 5,5 минуты до конца основного времени и забили в самом начале овертайма. Хмелевски выдал по ассисту в обоих эпизодах.

Никита Артамонов ведет за собой «Торпедо». На неделе форвард размочил четырехматчевую сухую серию. Правда, сначала получил травму с «Салаватом». Перетерпев, Артамонов вернулся по ходу этой же игры и отгрузил Уфе одну шайбу. 21 (12+9) очков возвели Никиту в ранг лучшего снайпера и бомбардира «Торпедо» – а ведь парню всего 18 лет!

Владимир Галкин – номинально второй номер «Автомобилиста», но в большинстве других команд ему бы не было конкурентов. Галкин одержал две выездные победы – над «Барысом» (3:1) и «Амуром» (3:2). Хабаровчане атаковали его ворота особенно настойчиво и после матча жаловались на слабую реализацию. Кажется, у их поражения другое имя – Владимир Галкин.

26-летний Артур Каюмов переживает пик карьеры. Еще зима не наступила, а у него уже 10 голов и 20 очков (личный рекорд – 16 и 35 соответственно). На этой неделе у Каюмова только одна шайба, но, чтобы быть в категории «топ», не всегда нужны очки – как двусторонний форвард Артур великолепен.

Промах недели: олимпийский чемпион не попал с метра по пустым воротам

У Николая Прохоркина есть Кубок Харламова, Кубок Гагарина и золото Олимпиады, однако порой даже ему с метра нелегко. Нападающий «Авангарда» промахнулся в тот момент, когда сделать это было гораздо сложнее, чем попасть. Чтобы прочувствовать боль, необязательно смотреть видео – ее источает даже скриншот.

Забавно, что за день до этого Прохоркин стал героем другого курьеза – неказистым броском из-за ворот забил первый гол после возвращения в КХЛ. Да-да, точно из той позиции, в которой он изображен на стоп-кадре.

Неужели сама судьба вселилась во владивостокский лед, чтобы рассчитать Прохоркина по долгам!?

Лучший гол – удивительная перебежка игрока «Адмирала»

В этой рубрике невозможно обойтись без упоминания Магомеда Шарканова: 20-летний (!) защитник (!) «Лады» (!) положил лакросс в ворота московского «Динамо». Случай настолько необыкновенный, что мы сделали об этом отдельный пост .

Но что насчет менее попсовой, но не менее неожиданной шайбы? Степан Старков из «Адмирала» пропустил месяц из-за травмы и триумфально вернулся в матче с «Авангардом». Форвард забил в основное время, а в овертайме выдал пас после фантастического прохода.

Старков буквально стоял в зоне защиты, после чего в одну секунду сорвался с места. Пробежал 7-10 метров на скрестном шаге, боком вперед и так обогнал Станислава Галиева...

... а затем обманул Семена Чистякова (лучшего, кто есть у «Авангарда») и сделал точнейшую передачу под бросок Вячеславу Основину.

Матч недели: «Динамо» Мск – «Торпедо» – 4:5 Б

Команды Кудашова и Ларионова устроили догонялки, которым позавидовали бы иные марафонцы. Все 60 минут соперники шли друг за другом по пятам. Праздник начался сразу – на 18-й секунде Джордан Уил открыл счет. К середине стартового периода на табло были уже невероятные 2:2.

В третьем отрезке вперед вышло сначала «Динамо», затем «Торпедо», потом они снова сравнялись, а обладатель дополнительного балла определился в серии буллитов. Правда, в таких матчах результат волнует в последнюю очередь.

Ротенберг недели: обошелся без скандалов и встретился со Слуцким

Главный тренер СКА отличился нехарактерным для себя спокойствием. Команда потерпела четыре поражения подряд, но Ротенберг обошелся без скандальных высказываний. Зато в субботу Роман обменялся опытом с Леонидом Слуцким – тренер футбольного «Шанхай Шеньхуа» побывал на тренировке петербургской команды.

«Понятия не имею, как сделать чемпионом кого-то в хоккее, – признался Слуцкий. – Поэтому мне очень интересно общаться с людьми из хоккея и понимать, как это работает. Я много смотрел хоккей, и для меня со стадии плей-офф Кубка Гагарина ощущение, что все команды плюс-минус одинаковые. Для меня как для дилетанта. Поэтому меня очень интересует, за счет чего можно стать обладателями Кубка Гагарина.

<…> мне очень сложно сравнивать. Скорее, меня интересует, как это происходит в хоккее в плане не только подготовки, но и в плане психики и оценки текущих результатов.

За СКА невозможно не следить. Я думаю, учитывая эпатажность и все остальное, за СКА следит вся страна. Мне кажется, это большой вызов».

Фото: КХЛ /Соколов Григорий, Беззубов Владимир