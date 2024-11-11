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Тарасов против «Анахайма»: 26 сэйвов из 29, 3-е поражение подряд

Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 29 в матче с «Анахаймом» (2:4).

Четвертый гол «Дакс» забили в пустые ворота на 59-й минуте, вратарь «Коламбуса» потерпел третье поражение подряд.

Всего в 7 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 3 победы при 86,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,89.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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