Тарасов против «Анахайма»: 26 сэйвов из 29, 3-е поражение подряд
Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 29 в матче с «Анахаймом» (2:4).
Четвертый гол «Дакс» забили в пустые ворота на 59-й минуте, вратарь «Коламбуса» потерпел третье поражение подряд.
Всего в 7 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 3 победы при 86,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,89.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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