Тарасов против «Анахайма»: 26 сэйвов из 29, 3-е поражение подряд

Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 29 в матче с «Анахаймом» (2:4).

Четвертый гол «Дакс» забили в пустые ворота на 59-й минуте, вратарь «Коламбуса » потерпел третье поражение подряд.

Всего в 7 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 3 победы при 86,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,89.