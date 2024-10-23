Тарасов отразил 26 бросков «Торонто» из 28 и стал 3-й звездой матча. У вратаря «Коламбуса» 3 победы в 4 играх

Даниил Тарасов отразил 26 из 28 бросков «Торонто» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Коламбуса » принял участие в матче с «Лифс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 25-летнего россиянина 3 победы в 4 играх в текущем сезоне при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,29.