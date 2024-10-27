Тарасов отразил 29 бросков из 33 в матче с «Нэшвиллом» (3:4 ОТ). У него 1 поражение в основное время в 5 играх за «Коламбус»
Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 33 в игре с «Нэшвиллом».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» уступил «Предаторс» в овертайме со счетом 3:4.
Российский вратарь потерпел второе поражение в сезоне и первое за пределами основного времени.
На счету Тарасова 88,7% сэйвов в пяти играх этого сезона при коэффициенте надежности 3,42.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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