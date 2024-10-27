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Тарасов отразил 29 бросков из 33 в матче с «Нэшвиллом» (3:4 ОТ). У него 1 поражение в основное время в 5 играх за «Коламбус»

Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 33 в игре с «Нэшвиллом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» уступил «Предаторс» в овертайме со счетом 3:4.

Российский вратарь потерпел второе поражение в сезоне и первое за пределами основного времени.

На счету Тарасова 88,7% сэйвов в пяти играх этого сезона при коэффициенте надежности 3,42.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНэшвилл
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logoДаниил Тарасов
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