Дацюк об уходе из НХЛ в 2016-м: «Когда становишься старше, хочется домой. И в России моя старшая дочь – хотелось ее видеть»
Павел Дацюк заявил, что покинул НХЛ в 2016 году из-за дочки и желания быть дома.
«Играя в НХЛ, каждый раз приходилось надолго покидать дом. А когда становишься старше, тебе хочется домой, домой, домой. Это одна из причин.
Другая причина – там моя старшая дочь, и мне хотелось ее видеть. Она большую часть времени живет в России, а я был здесь», – сказал бывший нападающий «Детройта», отвечая на вопрос болельщика перед церемонией включения в Зал славы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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