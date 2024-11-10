Дацюк об уходе из НХЛ в 2016-м: «Когда становишься старше, хочется домой. И в России моя старшая дочь – хотелось ее видеть»

Павел Дацюк заявил, что покинул НХЛ в 2016 году из-за дочки и желания быть дома.

«Играя в НХЛ , каждый раз приходилось надолго покидать дом. А когда становишься старше, тебе хочется домой, домой, домой. Это одна из причин.

Другая причина – там моя старшая дочь, и мне хотелось ее видеть. Она большую часть времени живет в России, а я был здесь», – сказал бывший нападающий «Детройта », отвечая на вопрос болельщика перед церемонией включения в Зал славы.