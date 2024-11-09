Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей из-за того, что он подорожал. Родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство – это тоже влияет»
– Кто вам больше всех нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие?
– Работа центров – достаточно тяжелая. В ней надо очень много думать. Не знаю, почему мы не можем их воспитывать в данный момент. Конечно, буду стараться помогать, чтобы у нас были хорошие центральные. Потому что от них многое зависит, они – связующие звенья между нападением и защитой.
А почему их нет... Лично мое мнение, что одна из причин – мало талантов приходит в наш хоккей. Из-за того, что он подорожал. Если сравнивать с теми временами, когда начинало мое поколение, то тогда нам помогали детские школы, выдавали коньки, хоть и старенькие, клюшки. Сейчас все это легло на плечи родителей. Форма очень дорогая, и им тяжело платить за ребенка. Плюс еще платные подкатки. Все это тоже, наверное, влияет.
Как и то, что родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство, – сказал бывший нападающий «Детройта».
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