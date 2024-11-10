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Дацюк о работе: «Я счастливчик – «Автомобилист» взял заниматься с хоккеистами до 20 лет. Меня окружают хорошие люди, которые дают шанс делать то, что нравится»

Павел Дацюк рассказал, чем занимается после окончания карьеры.

Экс-игрок «Детройта», «Автомобилиста», СКА и ЦСКА завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

– Я счастливчик, что клуб «Автомобилист» взял меня на работу и я могу заниматься с юными хоккеистами от 16 до 20 лет, стараться сделать их лучше.

– Счастливчик? Но ведь могли занимать любую руководящую должность в клубе, и многие вскоре после окончания карьеры ожидали увидеть вас генеральным менеджером клуба. Вы же для своего имени занимаете скромную позицию.

– Имя здесь значения не имеет. Рад, что меня окружают хорошие люди, которые дают мне шанс заниматься тем, что хочу делать.

В данный момент мне очень нравится передавать свой опыт и свое видение юным ребятам. Насколько им это поможет и будут ли они смотреть на какие-то детали хоккея так же, как я, – уже будет зависеть от них, – сказал член Зала хоккейной славы Павел Дацюк.

Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей из-за того, что он подорожал. Родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство – это тоже влияет»

Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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