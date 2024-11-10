Новиков о 1-й победе Федотова в НХЛ: «Знаем, какая тяжелая у него судьба, жизнь поставила ему барьер. Игра с «Тампой» может стать переломным моментом для Вани и «Филадельфии»
«Мы знаем, какая тяжелая судьба у Вани Федотова. Когда некоторые говорили, что он восстановится... Я все-таки надевал вратарскую форму, поэтому понимаю, насколько легко восстановиться полевому игроку и насколько сложно это сделать вратарю.
С радостью прочитал, что Ваня сыграл прекрасный матч против «Тампы». Это историческая игра против лидера мирового хоккея. Он героически сыграл его, победив именитую команду. Мы гордимся Ваней и всегда будем с ним.
Это очень хороший и талантливый вратарь. Жизнь поставила ему барьер. Быть вратарем на льду относительно легко. Быть вратарем по жизни куда сложнее. И Ваня должен доказать, что он вратарь по жизни. Он должен победить ту ситуацию, в которой он оказался.
Этот матч очень полезный для него. Но это только первый шаг в его пути на вершину. Эта игра может стать переломным моментом в судьбе Федотова и всей «Филадельфии». Победа вратаря дорогого стоит. Я очень переживаю за Ваню», – сказал бывший голкипер «Спартака».
Федотов одержал 1-ю победу в НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Тампой». Он отразил 22 броска из 23 и выиграл серию буллитов
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