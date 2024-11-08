Торторелла о Федотове в матче с «Тампой»: «Он казался более уверенным в себе и упорно боролся. Не думаю, что в его игре было много лишних движений»

Джон Торторелла оценил игру Ивана Федотова в матче с «Тампой» (2:1 Б).

Российский вратарь «Филадельфии » отразил 22 из 23 бросков и одержал свою 1-ю победу в НХЛ .

«Я думаю, что [Федотов] упорно боролся. Не думаю, что в его игре было много лишних движений.

Он казался более уверенным в себе и упорно боролся», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .