Торторелла о Федотове в матче с «Тампой»: «Он казался более уверенным в себе и упорно боролся. Не думаю, что в его игре было много лишних движений»
Джон Торторелла оценил игру Ивана Федотова в матче с «Тампой» (2:1 Б).
Российский вратарь «Филадельфии» отразил 22 из 23 бросков и одержал свою 1-ю победу в НХЛ.
«Я думаю, что [Федотов] упорно боролся. Не думаю, что в его игре было много лишних движений.
Он казался более уверенным в себе и упорно боролся», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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