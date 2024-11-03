Новиков о Мичкове: «У Матвея есть друзья и наставники в «Филадельфии» – Федотов, Замула и Знарок. Надеюсь, у Олега получится ему помочь»

Юрий Новиков поделился мнением об окружении Матвея Мичкова в «Филадельфии».

В текущем сезоне 19-летний форвард дебютировал в составе «Флайерс». В 12 матчах в НХЛ у него 4 гола и 5 результативных передач.

«У Мичкова есть хорошие друзья и наставники в «Филадельфии». Из наших ребят я могу там в этом плане выделить вратаря Ивана Федотова , защитника Егора Замулу и скаута по Европе Олега Знарка .

Последний, на мой взгляд, должен иметь достаточно большое влияние на Мичкова. Надеюсь, что у него получится помочь Матвею», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков .

Торторелла о Мичкове в матче с «Сент-Луисом»: «Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. У него были некоторые трудности»