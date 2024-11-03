Новиков о Мичкове: «У Матвея есть друзья и наставники в «Филадельфии» – Федотов, Замула и Знарок. Надеюсь, у Олега получится ему помочь»
Юрий Новиков поделился мнением об окружении Матвея Мичкова в «Филадельфии».
В текущем сезоне 19-летний форвард дебютировал в составе «Флайерс». В 12 матчах в НХЛ у него 4 гола и 5 результативных передач.
«У Мичкова есть хорошие друзья и наставники в «Филадельфии». Из наших ребят я могу там в этом плане выделить вратаря Ивана Федотова, защитника Егора Замулу и скаута по Европе Олега Знарка.
Последний, на мой взгляд, должен иметь достаточно большое влияние на Мичкова. Надеюсь, что у него получится помочь Матвею», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Торторелла о Мичкове в матче с «Сент-Луисом»: «Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. У него были некоторые трудности»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости