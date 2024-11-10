Форвард «Ак Барса» Бабенко может пропустить большую часть сезона из-за травмы колена

Егор Бабенко может надолго выбыть в связи с травмой.

По сведениям Metaratings, форвард «Ак Барса » повредил колено в матче против «Барыса» (2:1 Б). 27-летний игрок рискует пропустить большую часть сезона КХЛ.

Хоккеист находится в Москве, где ему сделали МРТ. В ближайшее время его ожидают консультации, итогом которых может стать решение о проведении операции.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Бабенко забросил две шайбы в 15 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .