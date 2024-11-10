Форвард «Ак Барса» Бабенко может пропустить большую часть сезона из-за травмы колена
Егор Бабенко может надолго выбыть в связи с травмой.
По сведениям Metaratings, форвард «Ак Барса» повредил колено в матче против «Барыса» (2:1 Б). 27-летний игрок рискует пропустить большую часть сезона КХЛ.
Хоккеист находится в Москве, где ему сделали МРТ. В ближайшее время его ожидают консультации, итогом которых может стать решение о проведении операции.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Бабенко забросил две шайбы в 15 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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