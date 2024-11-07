«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятая победа команды тренера Анвара Гатиятулина в шести последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в таблице Востока, набрав 29 очков в 21 игре.
В следующем матче, 9 ноября, команда сыграет с «Локомотивом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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