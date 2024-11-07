«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятая победа команды тренера Анвара Гатиятулина в шести последних играх.

На данный момент «Ак Барс » занимает третье место в таблице Востока, набрав 29 очков в 21 игре.

В следующем матче, 9 ноября, команда сыграет с «Локомотивом».