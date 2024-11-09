Гатиятулин об 1:2 от «Локомотива»: «Первый период показал, что «Ак Барс» может играть с любым соперником. Потом, возможно, не хватило свежести, нас наказали за ошибки»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Локомотивом».

Казанский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

– Недавний матч с «Локомотивом » дал нам много пищи для размышлений, мы это учитывали при подготовке к этой игре. Внесли корректировки, особенно уделили внимание атакующим действиям, и в первом периоде это сработало. Мы и помимо гола создавали моменты, но в завершении нам не хватило.

Во втором периоде пришлось больше обороняться, соперник удачно накладывал смены. Но ребята сыграли самоотверженно и терпеливо в этом отрезке. Такие матчи тоже нужно уметь играть и выигрывать, поэтому будем работать.

– У вашей команды ни одного броска во втором периоде. Вы ожидали, что соперник будет настолько доминировать? На что можно рассчитывать при такой обороне?

– Сложно с таким соперником доминировать весь матч, но моменты у нас были, и контратаки тоже. Просто не попадали в створ ворот. В третьем периоде, возможно, и движения уже не хватало и свежести – третий матч на выезде через день. Соперник нас наказал за ошибки.

– В Казани вы дважды догоняли в счете, сегодня лидировали по ходу матча. Что из этого сложнее в игре с «Локомотивом»?

– В такой игре не удастся доминировать весь матч, получаются качели. Прежде всего нужно концентрироваться на своей игре, выполнять игровое задание, навязывать сопернику свой хоккей. Местами это у нас получалось, но после первого периода, возможно, не хватило свежести.

– Егор Коршков не забивал полтора месяца, был ли у него особый настрой на родную команду? И как он вообще чувствует себя под вашим руководством?

– У всех в команде настрой побеждать в каждом матче, мы разбираем соперников и доносим до ребят, в чем мы можем быть сильнее. Что касается Егора, то у него были моменты, но когда не забиваешь, уверенность уходит. Он старался, может быть, игра именно в Ярославле и поспособствовала его шайбе.

– Он не обещал перед матчем, что точно забьет?

– Нет, не обещал.

– В каком матче ваша команда сыграла лучше – в Казани или Ярославле?

– В первом периоде сегодня мы сыграли лучше. Потом не хватило сил и движения, пришлось больше обороняться.

– Сегодня мы видели «подкожный» хоккей от ваших нападающих. Была установка сыграть пожестче против «Локомотива»?

– Мы в каждом матче говорим, что хоккей и состоит из таких единоборств. Но все в рамках мужской честной борьбы.

– Хотели бы сыграть против «Локомотива» в плей-офф?

– Мы идем шаг за шагом. Самая важная игра для нас – следующая.

– Насколько выбыл Егор Бабенко?

– В ближайшее время мы его не ожидаем, не могу пока ответить, насколько он выбыл.

– Пока «Ак Барс» не готов играть с такими командами, как «Локомотив»?

– Так сказать нельзя, потому что первый период показал, что мы можем играть с любым соперником. И ребятам доносим, что концентрироваться надо на своих действиях, а не подстраиваться под соперника.

Команда обновилась, и центральная ось у нас просела, поэтому ищем внутренние резервы, даем ребятам шанс. Нам, тренерам, хотелось бы, чтобы ребята этим шансом воспользовались, потому что даже опытные игроки получают новые роли. Мы верим, что у всех есть потенциал, и тут многое зависит от своих игроков.

– Как оцените выездную серию? Не во всех матчах «Ак Барс» выглядел фаворитом.

– Из-за травм у нас в каждом звене проходят корректировки, игрокам нужно время, чтобы набрать уверенность в новых ролях. Думаю, они будут прибавлять. И это задача тренерского штаба – создавать условия для игроков.

– И все же – вы довольны или нет?

– Чемпионат продолжается, идет процесс. Какими-то моментами мы довольны, над какими-то нужно еще работать, – сказал Гатиятулин .