Якушев о драфте в КХЛ: «В НХЛ это делается давно. Просто надо подогнать все под наши реалии и проводить это по-русски. Я положительно к этому отношусь»
Александр Якушев высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.
Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«Возрождение ярмарки талантов? Я положительно к этому отношусь. В НХЛ это делается давно уже.
Просто надо подогнать все под наши реалии и проводить это по-русски», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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