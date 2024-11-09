Якушев о драфте в КХЛ: «В НХЛ это делается давно. Просто надо подогнать все под наши реалии и проводить это по-русски. Я положительно к этому отношусь»

Александр Якушев высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Возрождение ярмарки талантов? Я положительно к этому отношусь. В НХЛ это делается давно уже.

Просто надо подогнать все под наши реалии и проводить это по-русски», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .